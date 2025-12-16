Gelingt es Deutschland auf der anderen Seite nicht, strukturelle Reformen in Angriff zu nehmen, so könnte der Euro gegenüber dem Franken seinen langfristigen Abwärtstrend fortsetzen. Dies gilt umso mehr, falls die Teuerung in der Eurozone wieder anzieht oder Frankreich nicht in der Lage ist, das Haushaltsbudget zu konsolidieren und somit weiter von einer Regierungskrise zu nächsten schlittert. Sowohl Raiffeisen als J. Safra Sarasin sehen den Euro zum Franken in einem Jahr bei 0,91 Franken im Vergleich zu den aktuellen 0,935 Franken.