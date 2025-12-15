Bei Kreislauffinanzierungsgeschäften investiert ein KI-Unternehmen in ein anderen und dieses wiederum kauft Leistungen seines Geldgebers ein. Das kann gut gehen, doch wenn eine Firma ins Schlingern gerät, werden auch die anderen ins Wanken kommen. Nicht zuletzt deshalb setzt der viel beachtete Investor Michael Burry nun auf fallende Kurse bei Big Tech, unter anderem Nvidia, Palantir und Tesla. In Acht nehmen sollten sich die Anleger insbesondere vor der Aktie von Oracle, dessen Verschuldung im 2025 deutlich zugenommen hat.