Aktuell kostet der Dollar 0,7900 Franken nach 0,7906 am Morgen bzw. 0,7945 am Donnerstagmorgen. Ähnlich hat sich auch das Euro/Dollar-Paar entwickelt: Momentan kostet es 1,1749, was in etwa gleich viel ist wie am Morgen (1,1746), aber klar mehr als am Donnerstagmorgen (1,1691). Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar in dieser Zeit meist leicht unter der 0,93er-Marke bewegt, zuletzt bei 0,9281.