DHL-Chef Meyer hat eine Trennung vom Brief- und Paketgeschäft in Deutschland immer wieder abgelehnt. Mit Verweis auf die komplexe rechtliche Struktur des Bonner Konzerns hatte er aber im vergangenen Jahr eine eigenständige Gesellschaft für das Geschäft auf den Weg gebracht. «Wir glauben strategisch an dieses Geschäft», hatte er zugleich gesagt: «Das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland ist untrennbar miteinander verbunden». Die Brief- und Paketsparte beschäftigt in Deutschland knapp 190'000 Menschen. Belastet wird die Sparte von andauernden Rückgängen der Briefmenge - Meyer will dies durch den wachsenden Paketmarkt auffangen. Als Konsequenz aus den sinkenden Briefmengen will DHL rund 8000 Stellen in der Sparte streichen.