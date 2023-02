Der Konzern arbeitet den informierten Kreisen zufolge seit mehr als zwölf Jahren an seiner Glukose-Technologie und hat sie bereits an Hunderten Probanden getestet, sowohl an Menschen mit Prädiabetes und Typ-2-Diabetes als auch an solchen, die nicht wissen, ob sie Diabetiker sind. Angesichts der Vergleichsergebnisse gegenüber Bluttests ist Apple zur Ansicht gelangt, das Projekt habe den Machbarkeitsnachweis erbracht. Nun soll es darum gehen, die Grösse des Systems auf ein praktisches Mass zu schrumpfen.