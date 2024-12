Dennoch setzt der Konzern schon seit einigen Jahren auch auf den gesunden Trend. Anfangs Dezember nahm Givaudan in Zusammenarbeit mit Bühler und Migros das 2021 angekündigte Innovationszentrum «The Cultured Hub» in Betrieb. Der Hub diene Start-ups und Organisationen dazu, «die Entwicklung marktreifer, nachhaltiger, gesunder und erschwinglicher Produkte zu beschleunigen und vergrössern», heisst es. Da das Genfer Unternehmen mit den Neunmonatszahlen zu überzeugen wusste, und starke Zuwächse in den aufstrebenden Märkten in Südamerika, Afrika, Mittlerer Osten und Asien vermeldete, dürfte die Produktpalette und Marktsegmentierung genügend breit sein, um bei einem negativen Einfluss entsprechend reagieren zu können.