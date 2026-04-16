Das Management bestätigte denn auch seinen Ausblick. Aufgrund des im ersten Quartal verringerten EBITDA-Verlusts sieht sich das Management «gut im Plan», den EBITDA-Break-even im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen. Der Free Cashflow soll dann im kommenden Jahr 2027 positiv werden. Das Umsatzwachstum soll im mittleren einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich liegen.