So wird die Rally eher von einer dünnen Positionierung als von einer wirklichen Verbesserung der Fundamentaldaten getrieben. So zeigen EPFR-Daten laut Bank of America weiterhin Mittelabflüsse aus europäischen Aktienfonds. Eine Analyse zu Handelsdaten im US-Optionsmarkt wiederum deutet darauf hin, dass kurzfristige Spekulation ein massgeblicher Treiber ist. Das Abdecken von Short-Positionen und unterdurchschnittliches Handelsvolumen sind weitere Indizien, dass es der Aufwärtsbewegung an fundamentaler Überzeugung mangelt.