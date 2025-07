Der negative Einfluss dürfte überdies von kurzer Dauer sein. Bereits in zwei Jahren sollen die Lieferströme an die neuen Gegebenheiten angepasst sein: Der freie Cashflow wird auf erneut 11 Milliarden Euro geschätzt und die operative Marge soll 14,7 Prozent erreichen. Der Gewinn pro Aktie wiederum wird in zwei Jahren bei 37 Euro gesehen - mehr als das Doppelte in diesem Jahr.