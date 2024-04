Caccavo ist schon lange im Geschäft. «Die Leidenschaft für Fahrzeuge treibt mich an und ist der Grund, nie aufzuhören. Meine Begeisterung für Autos ist nie verloren gegangen, und jetzt sind es schon dreissig Jahre.» Für ihn ist es der schönste Beruf der Welt. «Rund 5 Prozent meiner Kundschaft lebt in der Schweiz. Der Rest lebt verteilt auf der ganzen Welt. Ich komme also weit herum und lerne immer wieder interessante, neue Menschen kennen», schwärmt Caccavo. Weil Fahrzeuge in seinen Augen Kunstwerke sind, solle man sie auch so behandeln. «Es muss nicht immer das teuerste Auto sein. Es geht um die Schönheit und die Faszination. Im Untergeschoss steht eine Sammlung von Fiat-500-Abarth-Autos. Für viele Leute eines der sympathischsten Fahrzeuge, das mit seiner Geschichte viele Emotionen bei ihnen auslöst», sagt Caccavo.