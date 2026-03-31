Mitte März erreichten die Valoren bei 726,50 Franken sogar ein 26-Jahres-Hoch. Dass es von da aus wieder talwärts ging, hat Gründe: Anleger haben auf den Höchstständen Gewinne realisiert. Im laufenden Iran-Krieg ist zudem fraglich, wie gut sich Swisscom im Telekommunikationsmarkt behaupten wird. Denn die schon länger bekannt gegebenen Abo-Preiserhöhungen treffen nun auf eine sich eintrübende Konjunktur und eine absehbar anziehende Teuerung. Das dürfte sich gerade in Italien bemerkbar machen, wo der Wettbewerb laut Experten so hart wie in kaum einem anderen europäischen Markt ist und die Konsumenten überdurchschnittlich stark auf den Preis achten.