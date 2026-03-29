Was ist Ihr Worst-Case-Szenario?

Ich denke nicht an ein Worst-Case-Szenario, sondern an das ausserordentlich hohe Mass an Unsicherheit. Wie lange dauert der Krieg im Iran? Wie geht er aus, wenn er irgendwann einmal endet? Wie wird die Situation danach sein? Wie sehr werden die Energiemärkte in der kurzen und mittleren Frist schwanken? Und was sind die Folgen für die Weltwirtschaft und die verschiedenen Sektoren - von KI über die Logistik bis zur Wasserversorgung? All dies können wir kaum voraussagen. Klar ist nur, dass der Markt ausgeprägt binär geworden ist - entweder er steigt stark oder er fällt stark. Das ist die Herausforderung für alle Investoren.