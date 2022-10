Widerstandsfähigkeit des Marktes gegenüber schlechten Quartalszahlen

Die meisten wichtigen Börsenplätze schlossen am Freitag mit einem Wochenplus, der Schweizer Markt stieg gar die fünfte Woche in Folge. "Auffällig ist die Widerstandsfähigkeit des Marktes gegenüber schlechten Quartalszahlen: Auch ein Einbruch in der Amazon-Aktie in der Spitze um 25 Prozent kann den Anlegern die Stimmung nicht verderben. Die Erwartung des herannahenden Gipfels in den Leitzinsen wirkt zu euphorisierend", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.