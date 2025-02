Die Commerzbank hat am Donnerstag im Abwehrkampf gegen Unicredit ihre Strategie für die kommenden Jahre veröffentlicht. Mit Kostensenkungen und dem Abbau Tausender Stellen will sich der Vorstand gegen die - wie er sagt - feindliche Übernahme wappnen. Die 1870 in Hamburg gegründete Commerzbank stand in ihrer Geschichte schon mehrmals im Zentrum von Übernahme-Aktivitäten. Es folgt ein historischer Überblick: