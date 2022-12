"Boring is the new sexy" ist die Devise der Banker, die der Schlagzeilen um Milliardenverluste, Betrugsvorwürfe und Strafen längst überdrüssig sind. Bis 2022 wollte Vorstandschef Christian Sewing den Umbau zu einem "langweiligeren" Institut abgeschlossen haben, das sich mehr auf Privat- und Firmenkunden konzentriert. Er hat das größte deutsche Geldhaus knapp neun Milliarden Euro gekostet. "Insgesamt ist uns das vielleicht gut gelungen", bilanzierte Sewing vor einigen Wochen auf einer Konferenz in Berlin. "Aber auch in den letzten Jahren sind uns Fehler unterlaufen, die wir eben in der Nachschau etwas besser machen sollten."