Dass sich der Druck an der Börse abgeschwächt hat, ist dem Verkauf des Schweizer Geschäfts an die Migros geschuldet, sagt Urs Kunz, Analyst bei Research Partners, gegenüber cash.ch. “Damit kann sich DocMorris auf den Deutschen Markt konzentrieren und das Damoklesschwert ‘Kapitalerhöhung’ ist vorerst vom Tisch”, so der Experte weiter. Auch mussten viele Shortseller ihre Positionen glattstellen, was den Aufwärtstrend verstärkt hat.