«Wenn wir über Resilienz sprechen, dann macht es ja keinen Sinn, in der heutigen Zeit Stahl aus dem Ausland zu beziehen», sagte Thomas Möllmann, Leiter der neuen Verteidigungs-Taskforce von Salzgitter, im Bloomberg-Interview. Die Belieferung von Rüstungsunternehmen werde den Status der Stahlhersteller als «systemrelevante» Akteure in Deutschland wiederherstellen, so Möllmann.