Nachdem die US-Notenbank am Mittwoch vergangener Woche die Leitzinsen unverändert belassen hatte, gerieten die Renditen an den Obligationenmärkten ins Rutschen. Denn bei vielen Marktteilnehmern setzte sich die Überzeugung durch, dass das Zinshoch erreicht sei. Auch die Swap-Sätze in der Schweiz bildeten sich in den letzten Tagen deutlich zurück (siehe dazu cash-Artikel hier).