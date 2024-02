Was ist hier passiert? Wollten viele Anleger die Realität nicht wahrhaben?

Es ist dramatisch. Meyer Burger muss neues Eigenkapital in grossem Umfang beschaffen. Insgesamt ist von einem Kapitalbedarf über 400 Millionen Franken die Rede, wohl zum erheblichen Teil Eigenkapital. Es ist nicht einmal klar, ob die ersehnten Subventionen in den USA an die Eigenkapitalstruktur der Firma geknüpft sind. Man kann nachvollziehen, dass der Staat nur Geld an eine Firma mit gesunder Bilanz spricht.