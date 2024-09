Als der Handelstag zu Ende ging, verpufften die Gewinne jedoch. Eine ernüchternde wirtschaftliche Realität trat ein. Selbst mit der Zinssenkung um einen halben Punkt - ein derart aggressiver Schritt ist normalerweise einer Rezession oder Krise vorbehalten - und weiteren zu erwartenden Leitzinsreduktionen, waren die Rahmenbedingungen nicht klarer als zuvor. Die Aktienkurse befinden sich bereits in der Nähe von Rekordhöhen. Die Wirtschaft verliert ein wenig an Schwung. Und es ist nicht sicher, dass das Tiefstzinsniveau, das durch die Inflation nach der Pandemie weggefegt wurde, in absehbarer Zeit wiederkehren wird.