Welche Anlagenbereiche sind für Sie derzeit interessant?

Als stabile «Safe Haven»-Anlage bietet sich aus unserer Perspektive Gold an. Als globaler Allokator schauen wir im derzeitigen Umfeld auf Anlagen, die echte Diversifikation für das Portfolio bieten. In jüngster Zeit hat Gold diesbezüglich eine ausgezeichnete Rolle gespielt. Der Renditetreiber ist weiterhin natürlich der Aktienmarkt, doch Gold bringt einem Multi-Asset-Portfolio einen starken Stabilisierungseffekt. Im April haben die Schwankungen nicht nur etwa bei Aktien, sondern auch bei Staatsanleihen oder Devisen zugenommen. Nur Gold hat sich diesem Verlauf entzogen. Deshalb wird es unserer Meinung nach auch in Zukunft eine wichtige Rolle in den Portfolios spielen.