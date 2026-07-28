Ein mögliches Geschäft, über das mit OpenAI gesprochen wird, soll dem ChatGPT-Entwickler helfen, einen Hub im Wert von 500 Milliarden Dollar zu mieten, der eine Leistung von 10 Gigawatt haben soll. Dieser wird von einer Tochtergesellschaft von SoftBank im US-Bundesstaat Ohio entwickelt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Nvidia könnte dem KI-Unternehmen eine Garantie von bis zu 250 Milliarden Dollar geben und erörtert zudem die Finanzierung von OpenAI-Käufen im Wert von 350 Milliarden Dollar, sagte eine der Personen. Die Verhandlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium und könnten scheitern. Auch die Finanzierungsbedingungen könnten sich ändern, sagten die Personen. Das Wall Street Journal hatte zuvor über die Gespräche berichtet.