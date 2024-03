Eine Möglichkeit, den Kreis zu schliessen, besteht laut Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone, darin, das Verhalten von Händlern zu betrachten, die kurzfristige Dynamik in allen Anlageklassen verfolgen. "Gold wurde über Nacht in grossem Umfang gehandelt, die Volumina sind enorm – ich habe viele Kundenanrufe erhalten, in denen gefragt wurde, was passiert“, sagte er. Anleger, die schnell Geld verdienen wollen, "kaufen das Momentum und das sehen wir auch bei Bitcoin.“