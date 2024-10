Nach dem Debüt des Berliner Wissenschaftsverlags Springer Nature vergangene Woche stehen die polnische Supermarktkette Zabka und der spanische Energie- und Wasserversorger Cox Energy für diesen Monat in den Startlöchern. Zabka, mit fast 11.000 Lebensmittelläden im grünen Design eine der Marken mit dem grössten Wiedererkennungswert in Polen, will nächste Woche Erstnotiz an der Warschauer Börse feiern. Mit bis zu 1,5 Milliarden Euro Erlös wäre es das viertgrösste Börsendebüt in diesem Jahr in Europa.