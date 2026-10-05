KI war in den vergangenen drei Jahren der wesentliche Treiber für die Kursgewinne am Aktienmarkt – insbesondere bei Technologieaktien –, da Unternehmen Hunderte von Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur investieren, die für den Betrieb dieser aufstrebenden Technologie erforderlich ist. Diese Investitionsausgaben haben für Anleger eine positive Aufwärtsspirale in Gang gesetzt: Die investierenden Grosskonzerne verzeichnen Kursgewinne, weil sie bei der KI-Entwicklung Fortschritte machen, während die Empfänger dieser Gelder – von Chipherstellern bis hin zu Bauunternehmen für Rechenzentren – ebenfalls zulegen, da ihre Umsätze stark ansteigen.