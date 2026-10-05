Die Fixierung der Wall Street auf künstliche Intelligenz ist so stark, dass sie alle Risiken – einschliesslich der rasant steigenden Zinsen – in den Hintergrund drängt. Investoren pumpen weiterhin massiv Kapital in die grössten Technologieaktien des Marktes und treiben die Aktienindizes auf Rekordhochs.
Doch trotz der allgemeinen Euphorie zeichnen sich am Horizont zunehmend akute Risiken ab, insbesondere da die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen nahe ihren höchsten Ständen seit Jahrzehnten notieren. «Angesichts dieser höheren Zinsen sind wir alle in Alarmbereitschaft», sagte Ken Mahoney, CEO von Mahoney Asset Management.
Erst in der vergangenen Woche kletterte die Rendite der langlaufenden Anleihen auf 5,69 Prozent und der Zinssatz für zehnjährige Papiere überschritt die Marke von 5,3 Prozent – Werte, die zuletzt im Jahr 2002 erreicht wurden. Dennoch konnten sich Technologieaktien behaupten und ihre Gewinne halten. Der Nasdaq-100-Index markierte am Freitag ein neues Rekordhoch und verzeichnet für das laufende Jahr ein Plus von 22 Prozent, während der S&P-500-Index nur noch knapp unter seinem im August erreichten Allzeithoch notiert.
Die grössten Treiber für den Anstieg des S&P 500 sowie des technologielastigen Nasdaq 100 in den vergangenen drei Monaten waren die KI-Giganten Microsoft, Nvidia und Apple.
«Ich hätte gesagt, dass 5 Prozent die Obergrenze sind, aber wissen Sie, das liegt eigentlich schon hinter uns», sagte Matt Stucky, Chef-Portfoliomanager bei Northwestern Mutual. Das Vertrauen der Anleger in die Nachhaltigkeit dieser Rallye stützt sich massgeblich auf die enorm hohen Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen der Tech-Giganten, die in den letzten Jahren für den Löwenanteil des Wachstums gesorgt haben.
Laut Bloomberg Intelligence wird für diesen Sektor im dritten Quartal ein Anstieg des Gewinns pro Aktie um mehr als 65 Prozent erwartet – das zweitstärkste Wachstum nach dem Energiesektor –, was den für die Unternehmen des S&P 500 prognostizierten Gewinnanstieg von über 24 Prozent kräftig anschieben dürfte. Sollte dies eintreten, wäre es das dritte Quartal in Folge, in dem der Gewinn pro Aktie des Index um mehr als 20 Prozent gestiegen ist. «Das lässt sich kaum in Relation setzen», sagte Rob Conzo, CEO der Wealth Alliance. «Es ist historisch.»
KI war in den vergangenen drei Jahren der wesentliche Treiber für die Kursgewinne am Aktienmarkt – insbesondere bei Technologieaktien –, da Unternehmen Hunderte von Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur investieren, die für den Betrieb dieser aufstrebenden Technologie erforderlich ist. Diese Investitionsausgaben haben für Anleger eine positive Aufwärtsspirale in Gang gesetzt: Die investierenden Grosskonzerne verzeichnen Kursgewinne, weil sie bei der KI-Entwicklung Fortschritte machen, während die Empfänger dieser Gelder – von Chipherstellern bis hin zu Bauunternehmen für Rechenzentren – ebenfalls zulegen, da ihre Umsätze stark ansteigen.
Gier und Angst
Dennoch schwankte die Stimmung rund um das Thema KI in den letzten Monaten immer wieder zwischen Begeisterung und Besorgnis: Wall-Street-Experten hinterfragen, wann und ob sich die massiven Investitionen überhaupt auszahlen werden – und ob dies angesichts der potenziellen Risiken der Technologie für die Menschheit überhaupt eine Rolle spielt.
Gleichzeitig hat der Markt mit dem Konflikt im Iran, einer hartnäckigen Inflation sowie der Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve in diesem Jahr zu kämpfen.
Dieses Auf und Ab führte zu Umschichtungen: von Software hin zu Hardware und zurück zu den «Magnificent Seven» – jenen Tech-Giganten, die in der ersten Jahreshälfte zwar zurückgeblieben waren, seit Ende Juli jedoch besser abgeschnitten haben als der Gesamtmarkt.
Insgesamt ergibt sich daraus ein komplexes Handelsumfeld. Zwar lässt sich die enorme Dynamik, die KI-Aktien nach oben treibt, nicht ignorieren, doch die Gefahr eines Börsenabverkaufs ist real – insbesondere angesichts extrem hoher Zinsen und des Umstands, dass die in KI investierenden Unternehmen zunehmend Kapital aufnehmen müssen, um ihre ehrgeizigen Pläne zu finanzieren.
«Zinssensitive Aktien bekommen das auf diesem Niveau zu spüren», sagte Mahoney. «Ich glaube, jede Aktie würde es merken, wenn die Zinsen weiter schleichend steigen.»
Der Markt scheint akzeptiert zu haben, dass die Zinsen – zumindest vorerst – länger auf einem höheren Niveau bleiben werden. Es ist jedoch unklar, wie lange dieser Zustand anhalten kann oder ab welchem Niveau der Druck angesichts der Ertragsstärke der Technologieunternehmen tatsächlich auf deren Aktienkurse durchschlagen würde.
«Historisch gesehen ist eine Bewegung von etwa hundert Basispunkten bei den 10-jährigen Anleihen nötig, um die Bewertungen und Erträge spürbar zu beeinflussen», erklärte Stuckey von Northwestern Mutual. «Kurz gesagt: Es muss also einfach noch weiter nach oben gehen.»
Da die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen bereits bei rund 5,3 Prozent liegt, ist der Spielraum nach oben begrenzt. «Sollten die Renditen der zehnjährigen Anleihen auf 6 Prozent klettern, müssten wir die Lage neu bewerten», sagte Chris Galipeau, Chefmarktstratege beim Franklin Templeton Institute.
Zuletzt erreichten die zehnjährigen Anleihen im Jahr 2023 kurzzeitig die Marke von 5 Prozent. Der S&P 500 legte in jenem Jahr um 24 Prozent zu und läutete damit eine dreijährige Phase zweistelliger Kursgewinne ein. Damals lautete die Theorie, dass steigende Renditen die Rallye nicht abwürgten, weil der Aufschwung von den «Magnificent Seven» angeführt wurde; diese Unternehmen verfügten über enorme Barreserven und eine geringe Verschuldung, was sie widerstandsfähig gegenüber höheren Finanzierungskosten machte.
Eine Wende erzwingen
Das hat sich in diesem Jahr geändert, da die massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur die Unternehmen dazu veranlasst haben, Aktien zu verkaufen und Anleihen zu begeben, um das benötigte Kapital zu beschaffen. Bei den grossen KI-Investoren – Alphabet, Amazon und Meta. – ist der freie Cashflow auf Jahresbasis ins Negative gekippt.
«Diese Unternehmen gingen ursprünglich mit maximaler Flexibilität in die Phase des KI-Ausbaus und verfügten über erstklassige Bonitätsprofile der Kategorien AA und AAA – das, was wir als ‹Mount Rushmore› der Unternehmensbonitäten bezeichnen», sagte Robert Schiffman, Analyst bei Bloomberg Intelligence. «Heute jedoch haben Hyperscaler wie Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft und Oracle einen Kapitalbedarf, der ihre internen Finanzierungsquellen bei weitem übersteigt. Sie sind gezwungen, sich an die Fremdkapitalmärkte zu wenden, was in den kommenden zwei Jahren zu einer höheren Verschuldung führen wird.»
Doch trotz dieses schwierigen Umfelds habe die Bonität der Unternehmen bisher nicht gelitten, fügte er hinzu. «Diese aussergewöhnliche Stabilität bleibt bestehen, weil die stark steigenden Erwartungen an das EBITDA-Wachstum die erhöhte Verschuldung weiterhin erfolgreich ausgleichen», so Schiffman. Natürlich haben sich die höheren Renditen auch auf andere Marktbereiche ausgewirkt und zu einer Kompression der Bewertungskennzahlen im S&P 500 geführt. Der Index notiert nun bei weniger als dem 19-Fachen der erwarteten Gewinne, verglichen mit einem Wert von über 21 im Mai.
«Wie verrückt paddeln»
«Der S&P auf Indexebene gleicht einer Ente auf der Wasseroberfläche», sagte Galipeau. «Sieht alles ruhig aus, aber unter der Oberfläche paddeln die Füsse wie verrückt.» Angesichts der Tatsache, dass Technologieaktien in den letzten Jahren die Kursgewinne vorangetrieben haben, treibt Anleger vor allem eine Sorge um: Was passiert, wenn diesen Werten die Puste ausgeht – gerät dadurch die Stärke des gesamten Marktes in Gefahr?
«Wenn der Technologiesektor schwächelt und korrigiert, könnten auch an anderen Stellen die Dominosteine fallen», so Mahoney. Vorerst hält die Stärke an, da Investoren darauf setzen, dass ein Ende des US-Konflikts mit dem Iran die Ölpreise rasch sinken lässt und damit den Inflationsdruck auf die Wirtschaft verringert, erklärte Mahoney. Sollte dies eintreten, dürften starke Unternehmensgewinne die Kurse der grossen Technologiekonzerne weiter nach oben treiben.
Eine Garantie dafür gibt es jedoch kaum. Unterdessen zieht sich der Konflikt in die Länge, und Experten bezweifeln, dass die Ölpreise bei einer Beilegung sofort fallen würden. Hinzu kommen die hartnäckige Inflation und die hohen Zinsen – es gibt also zahlreiche Risiken, die diesen Aufwärtstrend ebenso leicht aus der Bahn werfen könnten.
«Das Wachstum ist nach wie vor robust und wird durch technologiebezogene Aktivitäten gestützt und beflügelt», sagte Magdalena Ocampo, Marktstrategin bei Principal Asset Management. «Was sich derzeit ändert, ist die zunehmende Einschätzung, dass bei der Inflation eher Aufwärtsrisiken bestehen, während für das Wachstum etwas stärkere Abwärtsrisiken drohen. Und genau das ist es vielleicht, was uns die Märkte unter der Oberfläche signalisieren.»
(Bloomberg/cash)