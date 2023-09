Zwicky arbeitet derzeit bei der Grossbank UBS als Managing Director im Wealth Management. Der 1979 geborene gebürtige Glarner verfüge über ein gutes Netzwerk und sei mit dem Finanzplatz Schweiz bestens vertraut, schreibt das Liechtensteiner Institut am Mittwoch in einer Mitteilung. «Wir sind überzeugt, dass wir mit René Zwicky die Wachstumsambitionen für den Schweizer Markt erfolgreich umsetzen werden», wird Verwaltungsratspräsident Urs Müller in der Mitteilung zitiert.