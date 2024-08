Kosten unter Kontrolle

Beim Geschäftsaufwand verbuchte die Bank einen Anstieg um knapp 10 Millionen auf 148,9 Millionen Franken. Der Anstieg gehe vor allem auf den kontinuierlichen Pensenaufbau zurück, erklärt die Bank. So stieg die Zahl der Vollzeitpensen in den letzten 12 Monaten um 62,8 auf 1163,3 an. Bei den Neueinstellung sei es vor allem um kundennahe Spezialistenfunktionen gegangen.