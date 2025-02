Grosse Investoren haben ihr Engagement gegenüber den «Magnificent 7» reduziert

Die Sorgen der Anleger sind damit aber nicht weggeblasen, wie sich am Donnerstag zeigte. Der Chiphersteller aus Santa Clara (Kalifornien) rutschte um 8,5 Prozent ab. Die an sich guten Geschäftszahlen fielen in eine Phase extrem nervöser Aktienmärkte, hiess es an der Wall Street mitunter. Die Anleger beschäftigt auch, dass noch härtere Einschränkungen den Verkauf moderner Nvidia-Chips nach China behindern und so das Geschäft des Konzerns bremsen könnten.