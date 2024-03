Die Folge ist und war in der Türkei auch eine massive Abwertung der Landeswährung Lira. Um sich vor dem Kaufkraftverlust zu schützen, flüchten Sparer in Hochinflationsländern üblicherweise in Gold, harte Devisen, Bitcoin - oder eben in den Aktienmarkt. Das erklärt auch den Anstieg des Leitindex ISE 100 von 270 Prozent seit Mitte 2022.