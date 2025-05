Neuerung in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

In der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat kommt es zu einer Neuerung: Andreas Müller wird per 1. September 2025 neues Mitglied der Geschäftsleitung und übernimmt die Leitung Prozesse & Technologien. Sein Vorgänger Urs Brändli tritt nach 35 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand und wird der Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.