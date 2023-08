Schuss kann nach hinten rausgehen

Ein Unternehmen hat in zwei Tagen erreicht, was bisher wohl noch nie so beobachtet werden konnte: Better Home & Finance ist ein Unternehmen, das über die Fusion mit dem Spac Aurora Acquisition am Mittwoch an die US-Börse gelangte. Dieser Börsengang war aber alles andere als erfolgreich. An einem Tag verlor die Aktie am Donnerstag 94 Prozent und sank auf einen Wert von 1,04 Dollar.