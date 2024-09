Auch Europa will investieren. Oder soll: Anfang September forderte der ehemalige EZB-Präsident und Ex-Premierminister von Italien Mario Draghi EU Reformfortschritte in historischem Ausmass. Damit Europa wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleibt, sollten gemäss seinem Bericht Investitionen von bis zu 800 Milliarden Euro pro Jahr in den Ausbau der europäischen Infrastruktur fliessen. Dies soll sich an den Stärken der europäischen Wirtschaft orientieren und gesamteuropäisch koordiniert werden.