Eine weitere Möglichkeit in Europa ist Energiekontor mit Sitz in Bremen. Das deutsche Unternehmen entwickelt, baut und betreibt das Wind- und Solarparks in Europa und ist seit 2017 auch in den USA tätig. Die Aktien von Entwicklern von erneuerbaren Energien sind durch den Renditeanstieg speziell abgestraft worden und handeln zu attraktiven Preisen, meint der Bantleon-Experte. Dass auch andere Marktteilnehmer den Zeitpunkt für günstig erachten, zeige die jüngste Privatisierung des grössten Windparkentwicklers OX2 in Schweden. EQT ist bereit, einen Aufschlag von 43 Prozent zum Börsenpreis für die Anlagen und Projekt-Pipelines des Unternehmens zu bezahlen.