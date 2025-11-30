87 Prozent: Die Schweizer Top-Aktie

cash.ch hat die Analystenratings von Schweizer Aktien innerhalb des SPI-Index analysiert, wobei nur solche in Betracht gezogen wurden, die über mindestens zehn Urteile verfügen. Wie Finanzmarktdaten des Analysetools der London Stock Exchange Group (LSEG) zeigen, gibt es derzeit besonders ein Titel, der Experten zu überzeugen scheint: Lonza. Von den 24 Ratings sind nämlich 87,5 Prozent Kaufempfehlungen. Nur drei Halten-Empfehlungen liegen vor und keine Verkaufsempfehlung.