Sulzer sollte sich als Pumpenherstellerin in der aktuellen Marktlage als spätzyklischer Wert mit vollen Bestellbüchern relativ gut behaupten. Zudem hat das Unternehmen die Konjunkturabhängigkeit durch Umstellung des Produktportfolios in den letzten Jahren stark reduziert. Die Bewertung von Sulzer ist attraktiv, und die Dividendenrendite von 4,6 Prozent gibt einen gewissen Schutz vor starken Kursrückgängen, so Rotberg und sein Kollege Arno Gamboni, Co-Portfoliomanager Income Fund. Das grösste Risiko liege immer noch in der Aktionärsstruktur mit dem russischen Grossaktionär.