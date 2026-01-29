Die weltweit grössten Technologieunternehmen zeigen keine Anzeichen dafür, ihre Ausgaben für KI zu drosseln - eine Rekordwelle, die Hardware-Anbieter wie Samsung und SK Hynix beflügelt. Und das, obwohl weiterhin Zweifel daran bestehen, ob die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz dauerhaft genug ist, um all diese Investitionen zu rechtfertigen.
Allein Meta gab bekannt, in diesem Jahr bis zu 135 Milliarden US-Dollar ausgeben zu wollen - eine der grössten geplanten Ausgaben im Geschäftsbereich. Die Zulieferer haben entsprechend reagiert: Am Donnerstag kündigte SK Hynix eine «erhebliche Erhöhung» der Investitionsausgaben an, und Samsung gab bekannt, die Ausgaben für seine Speicherproduktionskapazitäten zu erhöhen.
Eine Reihe von Branchenführern veröffentlichte diese Woche Ergebnisse, die unterstreichen, wie stark die Nachfrage nach KI-Hardware gewachsen ist - und dass sich dieser Trend wahrscheinlich bis weit ins Jahr 2026 hinein fortsetzen wird. Meta, Microsoft und andere Hyperscaler wie Amazon und Alphabet treiben eine Welle globaler Ausgaben für Chips, Server und Computer voran, die Hardware-Anbieter auf der ganzen Welt, insbesondere in Asien, beflügelt.
Samsung und SK Hynix - zwei Hersteller von Speicherchips, die in den wichtigen KI-Beschleunigern von Nvidia sowie in Servern für Rechenzentren zum Einsatz kommen - meldeten einen mehrfachen Gewinnanstieg. ASML Holding NV, der einzige Anbieter der für fortschrittliche Halbleiter erforderlichen hochmodernen Lithografie-Maschinen, übertraf ebenfalls die Erwartungen.
Die «wirkliche Schlagzeile ist der unaufhaltsame Anstieg» der Investitionsausgaben, sagte Matt Britzman, Analyst bei Hargreaves Lansdown. «Es wäre nicht überraschend, wenn die Aktienkurse zurückgehen würden, wenn die Anleger diese aggressiven Investitionspläne verarbeiten», sagte er mit Blick auf Meta.
Chips: Nachfrage und Angebot kommt aus der Balance
Gleichzeitig verschärft diese enorme Nachfrage das globale Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Chips, das Branchen von Smartphones und Elektronik bis hin zur Automobilherstellung zu beeinträchtigen droht. Während die Nachfrage nach den für die Entwicklung und den Betrieb von KI erforderlichen Beschleunigern von Nvidia und Advanced Micro Devices das Angebot seit langem übersteigt, wächst die Sorge der Investoren über ein ähnliches Defizit bei grundlegenderen Speichern.
Die Verfügbarkeit von Halbleitern wird für Unternehmen wie Tesla ein grosses Wachstumshemmnis darstellen und möglicherweise den Bau einer Tesla TeraFab erforderlich machen - einer Fabrik, die Logik- und Speicherchips herstellen und Verpackungen liefern kann, sagte Elon Musk kürzlich in einem Podcast mit Peter Diamandis, dem Gründer der X Prize Foundation.
«Wir werden an eine Chip-Grenze stossen, wenn wir die Fabrik nicht bauen», sagte Musk. «Wir haben zwei Möglichkeiten: entweder wir stossen auf eine Chip-Barriere oder wir bauen eine Fabrik.»
Speicherhersteller verlagern ihre Produktionslinien auf lukrative HBM, um den Bedarf von KI-Rechenzentren zu decken. Da HBM für die gleiche Speicherkapazität etwa dreimal so viel Waferkapazität benötigt wie Standard-DRAM, hat diese Verlagerung zu einem Rückgang des Angebots für die Unterhaltungselektronikindustrie geführt. Dies droht PC-Herstellern und kleineren Elektronikunternehmen mit zweistelligen Preiserhöhungen.
Bedenken bleiben
Die Bedenken hinsichtlich der Endnachfrage nach KI bestehen jedoch weiterhin. Die Investitionsausgaben von Microsoft stiegen im Quartal um unerwartet hohe 66 Prozent, aber die Azure-Cloud-Computing-Sparte verzeichnete einen Umsatzanstieg von 38 Prozent - ein Prozentpunkt weniger als in den vorangegangenen drei Monaten.
Auf der anderen Seite sprach Meta-Chef Mark Zuckerberg von einer «grossen KI-Beschleunigung», die sich seit über einem Jahr in der Tech-Branche abzeichnet. «Ich gehe davon aus, dass unsere ersten Modelle gut sein werden, aber noch wichtiger ist, dass wir die rasante Entwicklung zeigen werden, auf der wir uns befinden», sagte er.
Die Aktien von Samsung fielen am Donnerstag während des Handels in Seoul um rund 0,4 Prozent, obwohl das Unternehmen bekannt gab, dass es im Februar mit der Auslieferung seines Hochbandbreitenspeichers der nächsten Generation, HBM4, beginnen will - ein wichtiger Schritt in seinem Bestreben, SK Hynix in diesem lukrativen Segment einzuholen. Die Aktien von SK Hynix stiegen um rund 2 Prozent.
Die Chip-Sparte von Samsung meldete einen fünffachen Gewinnanstieg, der deutlich über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten lag. Ausserdem kündigte das Unternehmen an, Aktien im Wert von 3,57 Billionen Won zurückzukaufen und eine Sonderdividende auszuschütten, wodurch sich die Ausschüttung für das vierte Quartal auf 3,75 Billionen Won erhöht.
In Asien richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Wettlauf um die Führungsposition bei HBM4 der nächsten Generation, das in die kommenden Rubin-Flaggschiff-Prozessoren von Nvidia integriert werden soll. Samsung steht kurz vor der Zertifizierung durch Nvidia für die neueste Version seines KI-Speicherchips.
Der Boom im Bereich KI trägt auch dazu bei, das Foundry-Geschäft von Samsung zu stärken, das mit dem Branchenführer Taiwan Semiconductor Manufacturing konkurriert. Der Vertrags-Chiphersteller von Samsung rechnet damit, dass die Aufträge für 2-Nanometer-Chips bis 2026 um etwa 130 Prozent steigen werden, wobei das Unternehmen laut Aussagen von Führungskräften in aktiven Gesprächen mit Kunden in den USA und China steht.
(Bloomberg/cash)