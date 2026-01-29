Auf der anderen Seite sprach Meta-Chef Mark Zuckerberg von einer «grossen KI-Beschleunigung», die sich seit über einem Jahr in der Tech-Branche abzeichnet. «Ich gehe davon aus, dass unsere ersten Modelle gut sein werden, aber noch wichtiger ist, dass wir die rasante Entwicklung zeigen werden, auf der wir uns befinden», sagte er.