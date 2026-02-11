Die Deutsche Bank teilte mit, die Aufnahme Epsteins als Kunde sei ein ⁠Fehler gewesen, und man bedauere die Verbindung zutiefst. «Die Bank hat Epstein im Dezember 2018 ​mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, seine Konten zu ⁠schliessen», hiess es in einer Stellungnahme. «Die Bank hat in den folgenden Monaten daran gearbeitet, sicherzustellen, dass Epsteins Vermögen aus der Bank transferiert wird.» Die ‌Tiefe der Beziehung war 2020 bestätigt worden, als die Deutsche Bank einer Strafzahlung von 150 Millionen Dollar an die New Yorker Finanzaufsicht zustimmte. Die Behörde warf dem Frankfurter Geldhaus damals vor, die Risiken im Gegenzug für hohe Gewinne ignoriert zu haben. ‌Die Deutsche Bank hatte Epstein 2013 als Kunden aufgenommen, nachdem JPMorgan die Konten des Financiers geschlossen hatte. Epstein hatte ​sich bereits 2008 der Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen schuldig bekannt.