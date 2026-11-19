HSBC, Santander und Barclays sind Ihre grössten Positionen. Was macht sie attraktiver als Fintech-Unternehmen wie Wise?

Es ist eine Zinsfrage. Wo werden diese im nächsten Jahr stehen? Werden sie fallen, sollten Unternehmen mit attraktiven Ausschüttungsrenditen interessant bleiben. Insbesondere jene, die weiterhin die Erwartungen übertreffen, ihre Prognosen anheben und Dividenden sowie Aktienrückkäufe erhöhen. Dazu gehören Banken wie HSBC oder UniCredit. Wachstumsstarke Unternehmen wie Wise, Klarna oder Chime würden ebenfalls von tieferen Fremdkapitalkosten profitieren. Denn sie benötigen Kapital, um zu wachsen, und sind häufig stärker auf Umsatzwachstum als auf Profitabilität ausgerichtet. Es geht aber nicht einfach um traditionelle Banken gegen Fintech-Unternehmen. Entscheidend ist, die richtige Kombination für das Umfeld zu finden, auf das wir zusteuern – je nach Zinsniveau spricht dies für etwas mehr für die eine oder andere Kategorie.