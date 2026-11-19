cash.ch: Herr de Blonay, Sie verwalten bei Jupiter den «Financial Innovation Fund». Was verstehen Sie unter finanzieller Innovation?
Guy de Blonay: Nun, bei finanzieller Innovation unterscheide ich zwei Gruppen. Die erste umfasst Unternehmen, die von Innovationen profitieren. Die zweite besteht aus Unternehmen, die Innovationen im Finanzsektor ermöglichen. Zur ersten Gruppe gehören Unternehmen wie UBS oder JP Morgan, die von neuen Technologien profitieren. Zur zweiten gehören Unternehmen, die diese Technologien bereitstellen, etwa Temenos mit seiner Bankensoftware.
Rund drei Viertel Ihres Portfolios bestehen aus klassischen Bankaktien. Wo genau liegt die Innovation bei diesen Unternehmen?
Das Portfolio basiert auf drei Säulen: Rendite, Wachstum und Sondersituationen. Je nach makroökonomischem Umfeld werden diese drei Kategorien unterschiedlich gewichtet. Steigen die Zinsen, profitieren Unternehmen, die Nettozinserträge erwirtschaften. Auch Sondersituationen, etwa Unternehmen, die einen Wechsel im Management oder in der Strategie durchlaufen, können dann wichtiger werden. In einem Umfeld mit niedrigen Zinsen ist wiederum der Wachstumsbereich grösser, weil die Fremdkapitalkosten tiefer sind. Dazu gehören Finanzunternehmen in schnell wachsenden Bereichen und Technologieanbieter für den Finanzsektor. In diesem Umfeld sind aber auch Renditeanlagen beliebt. Denn wenn Zinsen fast nichts hergeben, sucht man nach börsenkotierten Unternehmen, die attraktive Dividenden bieten und teilweise zusätzlich Aktien zurückkaufen. Da wir davon ausgehen, dass die Zinsen im nächsten Jahr wieder zu sinken beginnen, haben wir Unternehmen aus diesem Bereich stärker gewichtet.
Viele Fintech-Unternehmen sind mit dem Versprechen angetreten, die traditionellen Banken zu verdrängen. Ist diese Disruption gescheitert?
Diese Frage bekomme ich regelmässig gestellt. Das Ganze begann ungefähr 2015, als die ersten Neobanken aufkamen. Das waren Banken, die zu 100 Prozent online funktionierten und deutlich tiefere Kosten hatten. Dadurch konnten sie attraktivere Zinsen auf Einlagen und Hypotheken anbieten. Interessant ist, dass viele dieser Unternehmen inzwischen verschwunden sind, übernommen wurden oder einen Wechsel im Wirtschaftszyklus schlicht nicht überlebt haben. Ich glaube deshalb, dass die Disruption viel weniger gravierend ausgefallen ist, als wir damals befürchtet hatten. Die Unternehmen, die gestärkt daraus hervorgegangen sind, gehören heute allerdings häufig zu den grösseren Anbietern.
HSBC, Santander und Barclays sind Ihre grössten Positionen. Was macht sie attraktiver als Fintech-Unternehmen wie Wise?
Es ist eine Zinsfrage. Wo werden diese im nächsten Jahr stehen? Werden sie fallen, sollten Unternehmen mit attraktiven Ausschüttungsrenditen interessant bleiben. Insbesondere jene, die weiterhin die Erwartungen übertreffen, ihre Prognosen anheben und Dividenden sowie Aktienrückkäufe erhöhen. Dazu gehören Banken wie HSBC oder UniCredit. Wachstumsstarke Unternehmen wie Wise, Klarna oder Chime würden ebenfalls von tieferen Fremdkapitalkosten profitieren. Denn sie benötigen Kapital, um zu wachsen, und sind häufig stärker auf Umsatzwachstum als auf Profitabilität ausgerichtet. Es geht aber nicht einfach um traditionelle Banken gegen Fintech-Unternehmen. Entscheidend ist, die richtige Kombination für das Umfeld zu finden, auf das wir zusteuern – je nach Zinsniveau spricht dies für etwas mehr für die eine oder andere Kategorie.
Sie halten UBS, Julius Bär und EFG, aber keine dieser Banken gehört zu Ihren zehn grössten Positionen. Weshalb sind Ihre Schweizer Beteiligungen deutlich kleiner als jene an europäischen Banken?
Weil es für mich Sondersituationen sind. Und Sondersituationen sind normalerweise kleinere Positionen. Dabei geht es um Faktoren, die ich nicht kontrollieren kann und die manchmal nicht einmal das Management kontrollieren kann. Bei UBS ist es die politische Entscheidung über die Kapitalanforderungen. Etwa bei Julius Bär sind es die Altlasten rund um Signa und die Entscheidungen der FINMA.
Überwiegen bei UBS derzeit also die regulatorischen Risiken?
Ich habe eben heute Morgen die Bewertungen verglichen. UBS wird für 2026 ungefähr mit dem 1,7-Fachen des materiellen Buchwerts gehandelt, Morgan Stanley dagegen mit etwa dem 3,5-Fachen. Das ist ungefähr die doppelte Bewertung. Ich suche regelmässig nach Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihren Konkurrenten gehandelt werden, und versuche zu verstehen, was das Management unternimmt, um diese Bewertungslücke zu schliessen. Die Bewertungslücke bei UBS hauptsächlich auf die Unsicherheit rund um die Kapitalanforderungen zurückzuführen. Die Integration der Credit Suisse ist ein weiterer Faktor. Allerdings sollten wir bis Ende Jahr ein klareres Bild davon haben, welche Kostenvorteile sich daraus ergeben. Die grosse Frage lautet, wie die endgültigen Kapitalanforderungen aussehen werden. Wenn sich die Nationalrats-Kommission am 23. November auf einen Kompromiss einigt, könnte damit ein wesentliches Hindernis beseitigt werden.
Sergio Ermotti hat auch die Möglichkeit eines Wegzugs ins Ausland ins Spiel gebracht. Was halten Sie davon?
Ich glaube, das Argument ist ziemlich einfach. Das Management und der Verwaltungsrat haben eine treuhänderische Pflicht, im besten Interesse der Aktionäre zu handeln. Wenn die vorgeschlagenen Kapitalanforderungen UBS langfristig international weniger wettbewerbsfähig machen würden, würde das den Wert für die Aktionäre beeinträchtigen. Insofern gibt es durchaus ein Argument, das für die Möglichkeit eines Wegzugs spricht. Aber ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd so einfach wäre, die UBS aus der Schweiz wegzuverlegen, wie es klingt…
Genau, ein Wegzug könnte auch zu einem Bewertungsabschlag statt zu einem Aufschlag führen. Vergleichbare Beispiele gibt es einige.
Es ist sehr schwierig, die gesamten Auswirkungen eines Wegzugs vorherzusagen. Genauso schwierig ist es, die Folgen einer Fusion oder Übernahme abzuschätzen. Erinnern Sie sich daran, als UBS aufgefordert wurde, die Credit Suisse zu übernehmen? Die Aktien reagierten sehr negativ. Das ist der Preis der Unsicherheit. Ein Wegzug ins Ausland würde kurzfristig Unsicherheit schaffen und könnte sowohl den Aktienkurs als auch das Geschäft selbst beeinträchtigen. Kunden könnten zu einer anderen Bank wechseln, statt bei einem Institut zu bleiben, das sich mitten in einem Wegzug oder einer Fusion befindet. Ich glaube, Sergio Ermotti versteht das. Colm Kelleher hingegen verfolgt einen stärker politischen Ansatz. Er will sicherstellen, dass die Politiker die möglichen Konsequenzen ihrer Entscheidungen verstehen.
Wenn Sie Ihre Schweizer Beteiligungen betrachten: Welche Aktie bietet das grösste Kurspotenzial?
Die UBS dürfte über das grösste Kurspotenzial verfügen. Wir haben über den Bewertungsabschlag gegenüber Morgan Stanley gesprochen. Sobald Klarheit über die Kapitalanforderungen, die Gewinnprognosen, die Dividenden und die Aktienrückkäufe besteht, wird der Markt eine wesentlich bessere Grundlage haben, um die Bank zu bewerten. Wenn das Ergebnis attraktiv ausfällt und die Eigenkapitalrendite von ungefähr 16 Prozent in Richtung 20 Prozent steigt, könnten sowohl die Gewinne wachsen als auch die Bewertungsmultiplikatoren steigen. Das könnte der Aktie im nächsten Jahr nochmals einen kräftigen Schub geben.
KI verändert den Bankensektor grundlegend. Wo sehen sie hier Potenzial?
Ich glaube, dass künstliche Intelligenz bereits heute den grossen, etablierten Instituten wie JP Morgan, HSBC und UniCredit zugutekommt. Ich weiss nicht genau, wie schnell oder wie tiefgreifend sie die Branche verändern wird. Das hängt von den Märkten ab, in denen diese Unternehmen tätig sind, und davon, was ihre Kunden zu akzeptieren bereit sind. Grundsätzlich sollte KI aber weiterhin dazu beitragen, die Kosten zu senken. Das begünstigt die grösseren Unternehmen mehr – wegen den Skaleneffekten. Die Investitionen der vergangenen zehn oder fünfzehn Jahre beginnen sich ausserdem nun kräftig auszuzahlen.
KI könnte aber auch erhebliche Risiken für den Finanzsektor schaffen. Es gibt ausserbilanzielle Verpflichtungen, zirkuläre Strukturen bei den KI-Unternehmen und die Frage, ob sich die enormen Investitionen überhaupt auszahlen werden. Könnte das eine neue Finanzkrise auslösen?
Ich kann verstehen, weshalb japanische Finanzaktien kürzlich stark unter Druck gerieten, angesichts ihres Engagements bei den KI-Unternehmen. Aber wenn eine griechische Bank, die hauptsächlich im Raum Athen tätig ist, einen ähnlichen Kursrückgang erleidet, frage ich mich schon, ob die Marktreaktion gerechtfertigt ist. Die Sorgen haben durchaus eine Grundlage. Steigen die Zinsen weiter, könnten die Finanzierungskosten für einige Unternehmen untragbar werden. Unternehmen, die mitten in ihren Investitionsprogrammen stecken, müssten diese wiederum möglicherweise abrupt stoppen. Das könnte zu steigenden Kreditausfällen führen. Wenn sich die Zinsen aber in die Richtung entwickeln, die wir für 2027 besprochen haben, mit einem stabileren geopolitischen Umfeld und möglicherweise tieferen Zinsen, verschafft uns das mehr Zeit, um zu verstehen, wie die KI-Investitionen zu Geld gemacht werden. Und die Blase dürfte nicht unerwartet platzen.
Guy de Blonay verwaltet den «Financial Innovation Fonds» bei Jupiter. Er stiess 1995 als Analyst zum Unternehmen und begann damit seine Karriere in der Vermögensverwaltung. 2001 wechselte er zu New Star, später Henderson Global Investors, wo er globale Finanzaktien verwaltete. 2010 kehrte er zu Jupiter zurück.