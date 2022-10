Seit Jahren lädt CVC Capital Partners seine leitenden Mitarbeiter an sonnenverwöhnte Orte wie Südafrika, die Türkei oder die Côte d’Azur ein. Die Veranstaltungen beginnen in der Regel mit morgendlichen Besprechungen und gehen dann in den Teambuilding-Modus über, der Aktivitäten von Mountainbiking bis Stand-Up-Paddeln umfasst. Dort wird auch die Auszeichnung "Shark of the Year" ("Haifisch des Jahres") verliehen, mit dem die Person ausgezeichnet wird, die den beeindruckendsten Deal für den Private-Equity-Riesen erbeutet hat.