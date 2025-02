Insgesamt weist die BCV einen gegenüber dem Vorjahr stabilen Geschäftsertrag in Höhe von 1,16 Milliarden Franken aus. Demgegenüber zog der Geschäftsaufwand aber um 3 Prozent auf 557 Millionen an, vor allem aufgrund des gestiegenen Personalaufwands (+6 Prozent). Die BCV habe das Personal etwa in der IT aufgestockt.