Yang Zhifeng, 24, nennt es «verdreht». Seit ihrem College-Abschluss hangelt sie sich von einem schlecht bezahlten Job zum nächsten. Anfang des Jahres eröffnete sie einen Cocktailstand, musste jedoch nach drei Monaten wieder schliessen. Rabatte von Lieferplattformen machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Als sie zu ihrem alten Fabrikjob zurückkehren wollte, musste sie feststellen: Statt 980 Dollar verdient sie jetzt nur noch 630 Dollar monatlich. «Ich bin zu der Art von Kosumenten geworden, die Unternehmen wie meines zerstören», sagt sie.