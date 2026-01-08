Iberdrola

Der spanische Energiekonzern Iberdrola gilt als gewichtiger Akteur bei der weltweiten Energiewende. Ursprünglich war die Firma aus Bilbao ein klassischer spanischer Stromversorger, hat das Geschäft aber früher als fast alle anderen Konkurrenten radikal umgebaut und auf grüne Energie gesetzt. Das prognostizierte KGV von 22 ist relativ hoch und liegt über dem Branchendurchschnitt von 15, die Dividendenrendite steht bei 2,8 Prozent. Iberdrola konnte die Dividenden in den letzten 25 Jahren ausnahmslos steigern. Dies geschah während einiger Zeit - wegen des Konzernumbaus hin zu den erneuerbaren Energien - nicht über eine höhere Dividendenzahlung, sondern über eine kostenlose Zuteilung von neuen Aktien an die bestehenden Aktionäre.