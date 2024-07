Eine Umfrage von PwC Deutschland in diesem Jahr ergab, dass fast 70 Prozent der Befragten eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben unterstützen. «Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat definitiv das Bewusstsein in unserer Gesellschaft dafür geschärft, dass Freiheit gegebenenfalls militärisch verteidigt werden muss», sagte das Unternehmen Daimler Truck in einer Mitteilung. Der weltgrösste Hersteller von Nutzfahrzeugen gab kürzlich bekannt, einen Vertrag zur Lieferung von 1’500 Lastwagen an das kanadische Militär vereinbart zu haben.