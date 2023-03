Das Ergebnis der cash-Umfrage, ob die Credit Suisse in einem Jahr in dieser Form noch besteht, zeigte kurz nach Lancierung am späten Donnerstagabend klar: bei mehr als 1000 abgegebenen Stimmen sind bis zu 58 Prozent der befragten Schweizer Anlegerinnen und Anleger der Meinung, dass die Credit Suisse den Restrukturierungsprozess überlebe und in einem Jahr selbstständig unterwegs sei. Dieser satte Vorsprung der Befürworter ist aber bis am Samstag kontinuierlich auf 51 Prozent zurückgegangen.