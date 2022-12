Netto sind 18 Prozent der Fondsmanager bei Aktien aus dem britischen Markt untergewichtet, wie eine Umfrage der Bank of America (BofA) aus dem laufenden Monat zeigt. Das ist mehr als in allen anderen Regionen. Zwar lag das Untergewicht mit 25 Prozent vor einem Monat noch höher - doch die Börse in London ist immer noch einiges unbeliebter als die Handelsplätze in den USA, der Eurozone oder Japan.