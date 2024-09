Grössere Gefahr unter Trump-Regierung?

Mark Sobel, ein ehemaliger Ökonom des Finanzministeriums, der am Webinar teilnahm, warnte, dass die USA ihre «gigantischen Defizite» in den Griff bekommen müssen, um eine nachhaltige Finanzpolitik zu gewährleisten. In früheren Kommentaren hat er darauf hingewiesen, dass diese Gefahr unter einer Trump-Regierung noch grösser werden könnte.