1. C3.ai – plus 297 Prozent

Die Aktie des US-amerikanischen KI-Softwareentwicklers C3.ai haben ihren Wert dieses Jahr beinahe vervierfacht und führen das Feld der ChatGPT-Profiteure an. Das Unternehmen konnte zuletzt mit seinen Zahlen zum vierten Quartal des im April zu Ende gegangenen Geschäftsjahres bei Anlegern punkten. Mit den Erlösen lag das Unternehmen über den Konsensschätzungen, zudem fielen die operativen Verluste niedriger aus als erwartet. Erst am 30. Mai 2023 kündigte C3.ai an, dass die generative KI des Unternehmens jetzt auch auf dem AWS Marketplace von Amazon Web Services (AWS) verfügbar ist.