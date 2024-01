Auch Temenos oder SoftwareOne als Kandidaten

Derzeit gelten auch die Techwerte Temenos und SoftwareOne als mögliche Übernahmekandidaten. «Oft sind es Unternehmen, die sich an der Börse schlecht entwickeln, aber grundsätzlich über gute Wachstumsperspektiven verfügen und deshalb in den Fokus von Private Equity Firmen oder Konkurrenten geraten», so Geissbühler. Damit eine Übernahme gelingt, müssen aber auch die Preisvorstellungen beider Seiten passen.