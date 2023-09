"Seit dem Frühsommer besteht unser Aufruf darin, Wachstum zu halten und bei Rückschlägen zu kaufen", lässt sich Citi-Analyst Scott Chronert in einer Mitteilung zitieren. Der "Russell 1000 Growth Index" (in ihm sind die 1000 Unternehmen der USA mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten) sei gegenüber seinem Hoch von Mitte Juli um mehr als 6 Prozent gefallen, wobei zwei Drittel der Aktien im Index um 10 Prozent oder mehr getaucht und ein Drittel um mehr als 20 Prozent eingebrochen seien. "Dies eröffnet interessante mittel- bis langfristige Möglichkeiten zur Aktienauswahl", so Chronert.