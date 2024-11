Explosionsartige Bewertungsexpansion

Diese schlagartige Verbesserung der Fundamentaldaten spiegelt sich im Aktienkurs. Nachdem der Markt die Resultate dieser Massnahmen zwei Jahre lang mit Vorsicht abwartete, stiegen die Rolls-Royce-Valoren anschliessend ungebremst in 25 Monaten von etwa 70 Pence auf 550 Pence - ein Plus von 680 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die Bewertung gemessen am Verhältnis des Unternehmenswerts zum vorwärtsgerichteten Ebitda von 6 auf über 14.